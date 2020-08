Tritt Bartomeu zurück, damit Messi bleibt?

Ist die Zeit des Barcelona-Präsidenten Josep Bartomeu vorbei? Es scheint so. Der katalanische TV-Sender TV3 berichtet nämlich, dass der 57-Jährige seinen Rücktritt angeboten haben soll, sofern Messi garantiert, dafür im Club zu bleiben. Der Radiosender Onda Cero bestätigt den Bericht.

Zuvor berichtete TV3, Bartomeu sei bereit, sein Amt sofort zur Verfügung zu stellen, falls Messi öffentlich erkläre, dass der Clubboss das Hauptproblem bei Barça sei. Hat Messi also den Rücktritt des Barça-Präsidenten in der Hand? Anscheinend.

Dabei dementierte Bartomeu kurz nach Messis Nachricht an den Club gegenüber der spanischen Tageszeitung «Sport» noch Berichte, nach denen er seinen Rücktritt anbieten würde. Sagte, sie seien Unsinn. Und nun also die Wende? Ja.

«Ich kenne ihn kaum»

Laut spanischen Medien soll Bartomeu gar ein Gespräch mit Messi anstreben, um es ihm persönlich mitzuteilen. Das Problem: Der Argentinier hat aktuell noch kein Interesse daran. Die Kommunikation zwischen den beiden läuft lediglich über die Anwälte der beiden Parteien. Und ob sich daran so schnell etwas ändern wird, darf bezweifelt werden.

Schließlich ist das Tischtuch zwischen dem Superstar und dem Clubpräsidenten zerschnitten. Gründe hierfür gibt es viele. So ist der 33-jährige Messi unzufrieden mit der Personalpolitik des Vereins. Im ver­gan­genen Spätsommer pochte der Kapitain etwa sehr aus­drück­lich auf eine Rück­hol­ak­tion für Neymar, die Bar­tomeu auch zuge­sagt haben soll. Inner­halb des Prä­si­diums soll man sich dann aber gegen den Bra­si­lianer ausgesprochen haben. Stattdessen holte man für 120 Mil­lionen Euro von Atle­tico Antoine Griez­mann. Ein Transfer, den der Argentinier gar nicht goutierte. Im Interview mit der Zeitung Sport empfing Messi den Franzosen mit folgenden Worten: «Ich kenne ihn kaum.»

Auch mit dem Trainerwechsel zu Beginn des Jahres war der 33-Jährige nicht einverstanden. Die Ent­las­sung des beim Team beliebten Trai­ners Ernesto Val­verde stieß Messi gar bitter auf. Und seinen Nach­folger Quique Setien sabo­tierte er regel­recht, indem er immer wieder dessen fach­liche Eig­nung öffent­lich infrage stellte. Alles war das aber noch nicht. Denn im Lockdown dann folgte der nächste Streit. In der Corona-Krise hatte es nämlich wegen Gehaltskürzungen Zoff zwischen den Stars und Bartomeu gegeben. Messi hatte das Vorgehen des Clubs öffentlich kritisiert, fühlte sich und seine Mitspieler als Sündenböcke hingestellt.

Wird Jordi Cardoner Interimspräsident?

Ob aber Bartomeu wirklich das Problem ist oder ob Messi nach der 2:8-Pleite gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League einfach keine Lust mehr auf die Katalanen hat, ist unklar. Schließlich soll auch der neue Barça-Coach, der Niederländer Ronald Koeman, ein Grund sein. Nach seinem Amtsantritt soll der 57-Jährige im Gespräch mit dem argentinischen Superstar dessen Sonderstellung infrage gestellt haben.

Man darf also gespannt sein, wie es weitergeht. Sicher scheint zu sein, was passiert, wenn Messi auf das Angebot Bartomeus eingeht. So schreiben spanische Medien, dass dann kurzfristig Vizepräsident Jordi Cardoner das Präsidentenamt übernehmen und im Jahr 2021 dann ein neuer Präsident gewählt werden würde.

(L'essentiel/Nils Hänggi)