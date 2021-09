Ceferin will am WM-​​Rhythmus festhalten

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat sich öffentlich deutlich gegen die Verkürzung des WM-Rhythmus auf zwei Jahre ausgesprochen. «Mehr ist nicht immer besser», sagte der 53-Jährige während seiner Rede bei der Generalversammlung der Europäischen Club-Vereinigung ECA. «Der internationale Spielkalender braucht das nicht.» Und auch die Spieler bräuchten nicht noch einen Sommer mit einem Turnier statt einer Pause. Die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft alle zwei Jahre würde das Turnier selbst entwerten.

Formal public opposition to FIFA President Infantino’s push for biennial World Cups from FIFA VP & UEFA President Ceferin speaking at European Club Association meeting.



