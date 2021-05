Joachim Löw startet in seine letzte Mission

Sehnsuchtsziel Wembley. In dem Londoner Fußball-Tempel wird am 11. Juli der Europameister gekürt - und der Weg für die 24 Nationen war und ist durch die Wirren der Krisen-Monate noch viel weiter als bei vergangenen, unbeschwerten Turnieren, als Maskenpflicht und Corona-Tests nicht zum Alltag gehörten. «Europa lebt und feiert das Leben. Europa ist zurück», formulierte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hochtrabend die Erwartungen an die am 11. Juni beginnende EM, die für Bundestrainer Joachim Löw zur Abschiedsvorstellung wird.

Für den 61-Jährigen, der nach dem Turnier und dann 15 Jahren sein Amt abgeben wird, beginnt das EM-Abenteuer mit der Nationalmannschaft am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich, einen der großen Titelfavoriten. «Wir sind der Überzeugung, wir können ein gutes Turnier spielen», sagte der Bundestrainer am Mittwoch, nachdem er seinen Kader verkündet hatte.

Verlust in Höhe von «Hunderten Millionen Euro»

Die zurückgekehrten Führungsspieler Mats Hummels und Thomas Müller sollen der DFB-Auswahl neue Stabilität verleihen. Das Finale in Wembley zu erreichen, wäre «für uns alle erstrebenswert», sagte Löw. Zu den Spielen reist die Nationalmannschaft von ihrem abgeschirmten Teamquartier in Herzogenaurach.

Neben London und München wird in neun weiteren Metropolen gespielt. Ursprünglich sollten es 13 sein, die Idee für das paneuropäische Turnier hatte der damalige Uwfa-Präsident Michel Platini 2012 verfolgt. Brüssel war als Spielort frühzeitig wegen interner Querelen gekippt, im Zuge der Corona-Krise musste Dublin absagen. Bilbao wurde durch Sevilla ersetzt. Die erzwungene Verlegung um ein Jahr hatte die Uefa vor massive Herausforderungen gestellt, organisatorisch wie finanziell. Ceferin sprach von einem Verlust in Höhe von «Hunderten Millionen Euro».

Noch zu Jahresbeginn, als die Corona-Lage insbesondere auch in Deutschland deutlich bedrohlicher wirkte, erschien eine erneute Absage vorstellbar, inzwischen wird in die andere Richtung geplant. Alle 51 Turnierspiele sollen vor Zuschauern ausgerichtet werden. Ungarn, der Münchner Partner-Gastgeber, will sogar Spiele vor vollem Haus ermöglichen. Eine möglichst «normale» EM solle es werden, versprach Ceferin. «Es wird die erste Veranstaltung von weltweiter Dimension sein, die seit Ausbruch der Pandemie durchgeführt wird - die perfekte Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass Europa anpassungsfähig ist.»

Notfalls auch mit 13 Mann

Die Uefa hofft auf schnelle Impfeffekte, sichere Corona-Konzepte – und vernünftige Fans, deren Tickets per Losverfahren gültig blieben oder nicht. Große Reisebewegungen schon in diesem Sommer sind auch angesichts des eingeschränkten Flugmarktes kaum vorstellbar.

Die Mannschaften werden abgeschirmt in Blasen unterwegs sein. Der Spielbetrieb in den europäischen Ligen zeigte in den vergangenen Monaten aber, dass sich Corona-Fälle nur schwer verhindern lassen. Zuletzt hatte es Nationalspieler Toni Kroos erwischt. Der 31-Jährige sieht seinen EM-Einsatz nicht in Gefahr, sagte in seinem Podcast «Einfach mal Luppen» aber auch: «Ich kann das keinem weiter empfehlen.»

Es sind auch deshalb völlig neue Bedingungen, die von den Nationaltrainern moderiert werden müssen. Die Uefa erlaubt wegen der latenten Corona-Gefahr Kader mit 26 Spielern, gespielt werden soll in jedem Fall. Notfalls braucht eine Mannschaft nur mindestens 13 einsatzfähige Spieler, darunter einen Torwart, damit eine Partie angepfiffen wird.

«Immer noch ein starkes Team»

Wie groß die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit sein werden, muss sich zeigen. Die Favoriten bleiben Frankreich um den Weltfußballer-Anwärter Kylian Mbappé, die wieder titelhungrigen Spanier, die Niederlande mit etlichen hochbegabten Youngstern, und auch die gereiften Belgier um Kevin De Bruyne. Dazu will England mit aller Macht ins Heim-Finale, Titelverteidiger Cristiano Ronaldo mit Portugal glänzen und Italien seine starke Ungeschlagen-Serie in Pflichtspielen wahren. Gleich mehrere Nationen bewerben sich um die Rolle des Überraschungsteams. Polen mit Bayerns Weltfußballer Robert Lewandowski? Erneut Vize-Weltmeister Kroatien?

«Im Moment» zähle die DFB-Auswahl nicht zu den absoluten Favoriten, sagte Löw weiterhin zurückhaltend. Nach der schweren Gruppenphase eben gegen den Weltmeister und den Europameister sowie Ungarn sei aber «alles möglich». Er denke von Spiel zu Spiel. Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps zählt Deutschland dagegen von Beginn an zum Kreis der Favoriten. «Ja, ihr Kader wurde erneuert, aber sie sind immer noch ein starkes Team mit viel Körpereinsatz», sagte der Ex-Profi dem «Kicker». Am 15. Juni wird sich zeigen, welches Team weiter ist.

(L'essentiel/DPA)