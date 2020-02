Hertha-​​Profis spotten über Ex-​​Coach Klinsmann

Am Mittwoch hatte die Sportbild Aufzeichnungen Klinsmanns veröffentlicht. In seinen zehn Wochen als Coach des deutschen Hauptstadt-Klubs fertigte der 55-Jährige über alle Spieler genaue Aufzeichnungen an.

Einer, der in den Notizen besonders schlecht wegkam, ist Ersatztorwart Thomas Kraft. Klinsmann hatte notiert: «31, ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Vertrag auslaufen lassen.»

Im Donnerstags-Training hatte sich der Keeper dann mit seinen Mitspielern über den Ex-Coach lustig gemacht. Nach einer sehenswerten Parade im Torschusstraining hatte der 31-Jährige Medienberichten zufolge gelacht: «Ja aber ich muss doch meinen Mehrwert steigern.» Danach war auf dem Platz und bei den Zaungästen lautes Gelächter ausgebrochen.

Und den Spielern, die nicht ins Tor trafen, schrie der Ersatzkeeper hinterher: «Ihr müsst treffen und euren Mehrwert steigern.»

