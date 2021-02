Real ringt Bergamo kurz vor Schluss nieder

Dank eines Treffers von Ferland Mendy hat Real Madrid gute Chancen auf den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Champions League seit 2018. Mendy erzielte am Mittwochabend in der 86. Minute im Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo das entscheidende 1:0 (0:0) für den spanischen Fußball-Rekordmeister. Allerdings mühte sich Real trotz einer über 70-minütigen Überzahl gegen die abwehrstarken Italiener zu dem Erfolg. Bergamos Remo Freuler hatte in der 17. Minute wegen einer Notbremse vom Hamburger Schiedsrichter Tobias Stieler die Rote Karte gesehen.

Real musste in den Abwehrspielern Sergio Ramos und Dani Carvajal sowie den Stürmern Eden Hazard und Karim Benzema gleich vier Stammkräfte ersetzen. Das war dem Spiel des Teams von Trainer Zinedine Zidane deutlich anzumerken. Auch Nationalspieler Toni Kroos, der zum 308. Mal für Madrid spielte und damit neben Uli Stielike der Deutsche mit den meisten Einsätzen im Trikot der Königlichen ist, gab nur wenig Impulse. Die Deckung der Italiener mit Kroos' DFB-Teamkollegen Robin Gosens geriet nur selten in Verlegenheit.

Erst der Schuss von Mendy erlöste Real und erhöhte die Chancen der Spanier, im Rückspiel am 16. März in Madrid erstmals nach zwei Jahren wieder das Achtelfinale zu überstehen.

(L'essentiel/DPA)