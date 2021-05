Das 1:0 aus dem Hinspiel «ist noch kein Matchball»

In etwas mehr als 24 Stunden wird das letzte Heimspiel der #KSV in der Saison 2020/21 angepfiffen.

Dem 1. FC Köln droht zum siebten Mal der Sturz aus der Fußball-Bundesliga, Zweitligist Holstein Kiel steht vor der Krönung seiner Saison. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner hat am Samstag (18 Uhr) beste Voraussetzungen, als erster Verein Schleswig-Holsteins in die Bundesliga einzuziehen. Nach dem 1:0 im Relegationshinspiel am vergangenen Mittwoch beim Bundesliga-16. aus Köln reicht dem Heim-Team im Holstein-Stadion ein Unentschieden.

Und so will Ole Werner keinen Druck auf seine körperlich ausgelaugten Spieler machen. Ganz nach dem Motto: Der Aufstieg ist keine Pflicht. «Der Druck liegt bei Köln», sagte der Trainer von Holstein Kiel nach dem 1:0 (0:0) im Relegations-Hinspiel beim 1. FC Köln: «Wir sind Zweitligist. Wenn was dazukommt, ist es gut. Wenn nicht, bleibt alles beim Alten.»

«Es ist gerade erst Halbzeit»

Das wäre grundsätzlich alles andere als ein Versagen, wäre nach einer großartigen Saison der Störche mit dem Halbfinal-Einzug im Pokal, nach einem Coup gegen den FC Bayern München und einer fulminanten Aufholjagd nach doppelter Corona-Quarantäne aber doch extrem bitter. Da er mehrmals erlebt hat, wie schnell sich alles drehen kann, widerstand Werner auch der Verlockung, sich vor dem Rückspiel am Samstag in Kiel nur ansatzweise sicher zu fühlen.

«Es ist noch kein Matchball. Es ist gerade erst Halbzeit», sagte der 33-Jährige, dessen Team durch zwei Niederlagen im Saison-Finale den Aufstieg in die direkten Bundesliga zunächst verspielt hatte: «Es wird bis zur letzten Sekunde heiß bleiben. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe.»

2350 Zuschauer dürfen erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder ins Stadion der Kieler. Im wichtigsten Spiel seit der Relegation vor drei Jahren gegen den VfL Wolfsburg können die Kieler Profis auf lautstarke Unterstützung bauen. Die Polizei ist in starker Präsenz vertreten, um keine Fantreffen vor dem Stadion und in der Stadt zuzulassen. Pyrotechnik und Alkohol sind verboten. Auch in Köln richtet sich die Polizei mit 200 Beamten auf einen Einsatz ein.

