Die Presse-​​Reaktionen zum Sieg des 1. FCS

Der 7:6-Sieg des 1. FC Saarbrücken über Fortuna Düsseldorf (hier geht's zum Spielbericht) am Dienstagabend hat Fußball-Fans in Deutschland – aber auch jenseits der Grenze – begeistert.

Am Tag danach hat der saarländische Viertligist mehr Aufmerksamtkeit als gewöhnlich. Eine Presseschau.

Saarbrücker Zeitung

«Wahnsinn! Ganz große Gefühle», die Saarbrücker Zeitung berichtet erwartungsgemäß emotional vom historischen Coup des heimischen Vereins.

Bild Saarland

Unglaubliche 20 Elfmeter waren nötig, bis der Viertelfinal-Krimi entschieden war. Die Bild macht daraus das «XXLfmeter-Schießen».

Saarländischer Rundfunk

Der SR nennt den Sieg der Saarbrücker beim Namen: Historisch.

Rheinische Post

Ohne Überraschung berichtet die Rheinische Post weniger euphorisch. «Ein beschissener Tag, schlimmer geht es eigentlich nicht», zitiert die Düsseldorfer Tageszeitung Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier.

WDR

Angesichts des Klassenunterschieds benennt der Westdeutsche Rundfunk das Kind beim Namen: Blamage. Dabei sollten sich die Redakteure vom Rhein schon daran gewöhnt haben, dass für ihre Bundesligisten an der Saar Ende ist. Im vergangenen Oktober schalteten die Saarländer in der zweiten Pokalrunde bereits den 1. FC Köln mit 3:2 aus.

Kicker

Der Kicker stellt den «überragenden Mann des Abends» in den Mittelpunkt: Daniel Batz. Der Saarbrücker Torwart parierte insgesamt fünf Elfmeter, einen davon in der regulären Spielzeit.

Der Spiegel

Noch mehr bringt es Der Spiegel auf den (Elfmeter-)Punkt: «Batz!»

L'Équipe

Die französische Sport-Tageszeitung L'Équie stellt die Einmaligkeit des Ereignisses in den Vordergrund: Noch nie zuvor war ein Viertligist dem DFB-Pokalfinale in Berlin so nahe.

20 Minuten

Die Sportredaktion der Schweizer Tageszeitung 20 Minuten zeigt sich ganz verzückt vom Elfmeterkrimi und der Leistung beider Torhüter.

