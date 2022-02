Sébastien Thill trifft in der Europa League

Nach einer beachtlichen Leistung in der Champions League hat Sheriff Tiraspol mit einem Heimsieg gegen Braga eine gute Chance auf die Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League. Nach seinen zwei Toren in der Königsklasse legt der Luxemburger Sébastien Thill am Donnerstag in der Europa League nach und verwandelte kurz vor der Halbzeit einen Elfmeter.

Adama Traoré erhöht in der 82. Minute auf 2:0, was den Sieg der Moldawier über den portugiesischen Club untermauert.

Borussia wurde am selben Abend von den Glasgow Rangers gedemütigt (2-4), der FC Barcelona und Napoli trennten sich im Camp Nou mit 1:1. Betis Sevilla gewann bei Zenit St. Petersburg mit 2:3.

(L'essentiel)