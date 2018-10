Uli Hoeneß hat Bayern-Trainer Niko Kovac nach vier Pflichtspielen ohne Sieg den Rücken gestärkt. «Ich werde Niko Kovac verteidigen bis aufs Blut», sagte der Präsident des Münchner Fußball-Bundesligisten dem Fachmagazin Kicker. Nach einem guten Start mit dem Rekordmeister musste der neue Coach zuletzt zwei Bundesliga-Niederlagen gegen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach hinnehmen.

«Bei uns herrscht die totale Ruhe», sagte Hoeneß trotz der sportlich enttäuschenden Situation. Er habe «nicht eine Sekunde daran gedacht», Kovac zu beschädigen, betonte der Präsident zu seinen vorherigen Aussagen, die Rotation sei Sache des Trainers, dieser müsse dafür auch den Kopf hinhalten.

Verschnaufpause zum richtigen Zeitpunkt

«Ich kenne die Mechanismen im Fußball und in der Bundesliga. Ich weiß, dass die Zeit bei Bayern München anders läuft», erklärte Kovac, der in der Vorsaison mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal geholt hatte. Er sei zuversichtlich, die Rückendeckung der Vereinsführung weiterhin zu genießen. «Ich habe ja die Zustimmung bei den ersten sieben Spielen gehabt, jetzt nach den vier Spielen gehe ich auch davon aus», sagte der 46-Jährige, an dem in den vergangenen Tagen auch öffentliche Kritik lautgeworden war.

Im Training kann Kovac in dieser Länderspielwoche nur mit einer Rumpfmannschaft und Nachwuchskräften arbeiten. Die Chance auf eine sportliche Wende bietet sich für den FC Bayern frühestens am 20. Oktober im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. «Das waren schwere zehn, vierzehn Tage für uns», sagte Vize-Kapitän Thomas Müller nach vier Pflichtspielen ohne Sieg: «Wir haben die Ergebnisse nicht geliefert und so gespielt, wie wir das selbst von uns erwarten.»

Schnelllebiges Geschäft

Der 29 Jahre alte Angreifer wies auch auf die Schnelllebigkeit des Fußballs hin. «Vor zehn Tagen waren wir noch unbesiegbar und die Langeweile in der Republik wurde ausgerufen. Jetzt haben wir eine Phase, wo die anderen an uns vorbeigezogen sind. Das wollten wir nicht so», sagte Müller.

In der Bundesliga ist der Serienmeister der letzten sechs Spielzeiten von Platz eins auf sechs gestürzt. Der Rückstand auf Leader Dortmund beträgt vier Zähler. Müller: «Aus Vereinssicht kommt die Länderspielpause vielleicht zur rechten Zeit, um durchschnaufen zu können, weil der Druck von außen natürlich spürbar ist.»

