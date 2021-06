Studenten feiern Party in Team-​​Hotel der Franzosen

Die Schweizer Nationalmannschaft ist am Freitagabend in Bukarest angekommen. Freudig twitterten die Social-Media-Verantwortlichen ein Video der Ankunft und schrieben dazu: «Bukarest, hier sind wir!» Stars posteten zudem auf Instagram Videos des Flugs.

Und Frankreich? Nun – auch das französische Team ist am Freitagabend in Bukarest angekommen. Die Mannschaft weilt im Hilton Hotel in der Altstadt. Nach der Reise freuten sich die Spieler und der Staff wohl auf eine geruhsame Nacht. Daraus wurde aber nix. So gab es scheinbar ab 18 Uhr eine Studenten-Abschlussparty in der Lobby. Das schreibt zumindest die französische Zeitung «L’Equipe».

Im ganzen Hotel muss es sehr laut gewesen sein, so «L’Equipe» weiter. «Wenn einige Spieler die Disco-Alben von Village People besser kennenlernen wollten, mussten sie nur die Zimmertüre öffnen...», schreibt die französische Zeitung.

Heißt: So hat sich Coach Didier Deschamps das sicherlich nicht vorgestellt. Denn eine perfekte Erholung und auch Vorbereitung auf die Achtelfinale-Partie gegen die Schweiz sieht mit Sicherheit anders aus.

(L'essentiel/Nils Hänggi)