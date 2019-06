AC Mailand von Europa League ausgeschlossen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der für die Europa League qualifizierte AC Mailand wurde für die Saison 2019/2020 wegen Nichteinhaltung der finanziellen Fairplay-Regeln von europäischen Wettbewerben ausgeschlossen, wie das Tribunal arbitral du sport (Tas) am Freitag bekanntgab. Der Verein – Platz 5 in der italienischen Meisterschaft – qualifizierte sich für die Gruppenphase der Europa League (C3). Bereits im April wurde er gesperrt, weil er die finanziellen Anforderungen der UEFA in den letzten drei Jahren nicht erfüllen konnte.

Der AC Mailand war von der Uefa zum Ende der Saison 2017/2018 erstmals suspendiert worden, eine Entscheidung, die von Tas damals als unverhältnismäßig angesehen wurde. Die Sanktionen, die am Freitag verkündet wurden, sind das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen dem lombardischen Club und der Uefa, die vom Verwaltungsgericht für Sport bestätigt wurde.

Sportlich hat Mailand eine komplizierte Saison hinter sich gebracht – Platz 5 in der Serie A, mit nur einem Punkt hinter Inter bekamen sie das letzte Ticket in die Champions League –, die mit dem Ausscheiden des Trainers Gennaro Gattuso und Sportdirektors Leonardo endet. Der Club hatte bereits angekündigt, seine Ausgaben senken zu wollen.

(L'essentiel/afp)