Düdelingen muss bei Erfolg nach Osteuropa

F91 Düdelingen trifft in der Europa-League-Playoff-Runde auf den Sieger Spiels zwischen dem FC Ararat-Armenia aus Armenien und dem FC Saburtalo Tiflis aus Georgien. Das Ergab die Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon. Überspringt der luxemburgische Meister auch diese Hürde, hat er sich wie in der vergangene Saison für die Gruppenphase des Europapokals qualifiziert.

Allerdings muss Düdelingen selbst noch die Playoffs erreichen: In der dritte Qualifikationsrunde wartet der FC Nõmme Kalju. Das Hinspiel steigt am Donnerstag um 20 Uhr in Luxemburg. Eine Woche später muss die Truppe von Trainer Henri Bossi nach Estland.

(L'essentiel)