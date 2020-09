«Einfach die Klappe halten und nicht brüllen»

Fußballspiele der niederländischen Ehrendivision sollen Medienberichten zufolge vorerst wieder vor leeren Rängen stattfinden. Die Maßnahme soll am Montagabend als Teil neuer Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom Kabinett um Ministerpräsident Mark Rutte erlassen werden, wie die Zeitung Algemeen Dagblad berichtet. An den ersten drei Spieltagen waren Zuschauer in den Stadien zugelassen gewesen, solange sie Abstand hielten und auf Gesänge verzichteten.

Dies hatte aber offenbar nicht wirklich gut funktioniert: Ministerpräsident Rutte hatte bereits vergangene Woche lautstark feiernde Fußballfans in den Stadien kritisiert: «Einfach die Klappe halten, wenn man da sitzt, den Wettkampf anschauen und nicht brüllen», forderte er.

Mehr als 10.000 Fans in den Stadien

Und Sportministerin Tamara van Ark hatte noch am Wochenende gewarnt, dass Spiele ohne Publikum stattfinden müssten, wenn Zuschauer sich nicht an die Regeln hielten. Für Empörung hatte etwa eine Massen-Party von Fans des Erstligisten Willem II aus Tilburg gesorgt. Laut Kicker waren bei Heimspielen der Top-Teams Feyenoord und Ajax mehr als 10.000 Zuschauer in den Stadien. Auch bei Spielen kleinerer Vereine waren Tausende Fans dabei.

Die Zahl der Corona-Infektionen war in den Niederlanden im September stark angestiegen. Am Samstag gab es laut der Universität Johns Hopkins rund 2760 Neuinfektionen in dem Land mit rund 17,5 Millionen Einwohnern. Die täglichen Fallzahlen waren damit höher als in Deutschland, das mehr als vier Mal so viele Einwohner hat.

