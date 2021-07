Rashford schreibt emotionalen Post an Fans

«Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll», beginnt Marcus Rashford seine Botschaft auf Instagram. «Ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle in Worte fassen soll», schreibt der England-Stürmer weiter. Rashford war am Sonntagabend im Elfmeterschießen des EM-Finals einer von drei englischen Fehlschützen gewesen. Am Tag danach sahen sich alle auf Social Media unzähligen rassistischen Beleidigungen ausgesetzt.

«Nach dem Schuss habe ich mich gefühlt, als hätte ich meine Teamkollegen im Stich gelassen. Als hätte ich alle im Stich gelassen. Alles was ich sagen kann, ist, dass es mir leid tut.» Der Spieler von Manchester United wurde am Montag aber nicht nur im Internet angegriffen. In der Nähe von Manchester wurde gar ein Wandgemälde beschädigt, das Rashford zeigt und ihm gewidmet ist.

Vor kurzem noch Volksheld

Der Stürmer von Manchester United hatte sich wiederholt für Belange sozial schwacher Kinder eingesetzt. Im Oktober vergangenen Jahres wurde der 22-jährige Rashford dafür von der Queen zum «Member of the Order of the British Empire» (MBE) ernannt.

«Ich bin in einem Sport aufgewachsen, wo ich es gewohnt bin, Dinge über mich zu lesen», schreibt Rashford weiter. «Ich kann die Kritik an meiner Leistung hinnehmen. Aber ich werde mich nie dafür entschuldigen, wer ich bin und woher ich komme. Ich habe mich noch in keinem Moment in meinem Leben stolzer gefühlt, wie in diesem Moment, als ich das England-Trikot trug und mir meine Familie von der Tribüne aus zujubelte. Davon habe ich immer geträumt.»

Er sei überwältigt von den vielen positiven Nachrichten, die er im Verlauf des Tages erhalten habe. Dass das beschädigte Wandgemälde inzwischen von zahlreichen Fans mit Herzen und persönlichen Nachrichten überklebt worden sei, habe ihn vor Rührung den Tränen nahe gebracht. «Ich bin Marcus Rashford, 23 Jahre alt und ein schwarzer Mann aus Withington und Wythenshawe. Ich bin nichts anderes, nur das», schließt der Stürmer seine emotionale Botschaft ab.

