Sprechverbot für Südkoreas Fußballer

In der südkoreanischen K-League rollt ab dem 8. Mai wieder der Ball, zehn Wochen später als geplant startet in Südkorea die Fußballmeisterschaft. Dies entschied die Liga, nachdem einige Testspiele absolviert wurden. Wenig erstaunlich finden die ersten Partien in leeren Stadien statt. Handshakes und Umarmungen sind verständlicherweise auch untersagt. Kurios hingegen sind einige der weiteren Regeln, an die sich die Spieler und Trainer zu halten haben.

Die Spieler werden mit Handschuhen aufs Feld kommen und diese vor Spielbeginn entsorgen. Zusätzlich hat jeder Akteur seine persönliche Flasche. Außerdem ist es verboten, während des Spiels auf den Boden zu spucken. «Das können wir problemlos einhalten», sagte Kim Do-Hyeok, Captain von Incheon United.

« Dann können wir auch gleich nicht spielen. »

Mit einer anderen Regel hat er aber mehr Probleme: Den Spielern ist es untersagt, miteinander zu reden. Das sei unmöglich, sagte er. «Dann können wir auch gleich nicht spielen.» Die Trainer hingegen dürfen mit ihren Spielern kommunizieren. Doch auch sie müssen wie alle Ersatzspieler eine Maske tragen. Es sei unangenehm, Instruktionen durch die Maske hindurch zu geben, sagte ein Trainer. Aber «das müssen wir im Moment machen».

In Südkorea sind über 10.000 Personen an Covid-19 erkrankt. Doch dank vieler Tests und Traking konnte die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aktuell verzeichnet Südkorea täglich Neuinfektionen im tiefen zweistelligen Bereich. Deshalb konnten bereits vor einer Woche erste Lockerungen der Kontaktbeschränkungen angekündigt werden.

(L'essentiel/ets)