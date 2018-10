Bayern kehrt zurück zum Erfolgskurs

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fußball-Bundesligist FC Bayern München hat in der Champions League im dritten Gruppenspiel den zweiten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann am Dienstagabend beim punktlosen Tabellen-Schlusslicht AEK Athen mit 2:0 (0:0) und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale.

Nach schwacher erster Halbzeit erzielten Javi Martinez (61. Minute) und Robert Lewandowski (63.) vor 56 865 Zuschauern im Olympiastadion die Treffer für den deutschen Rekordmeister. Drei Tage nach dem 3:1 in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg fanden die Münchner damit auch in der Königsklasse auf Erfolgskurs zurück.

Die BSC Young Boys aus Bern spielten derweil in der Gruppe H unentschieden gegen Valencia.

(L'essentiel/dpa)