Mainz 05 trennt sich von Trainer Achim Beierlorzer

Der FSV Mainz 05 hat sich nach Bild-Informationen von Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Wie die Zeitung am Montag berichtete, soll zunächst Co-Trainer Jan-Moritz Lichte im Fußball-Bundesligaspiel am Freitag beim 1. FC Union Berlin auf der Bank sitzen. Der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder hatte dem 52 Jahre alten Coach nach dem Spielerstreik und der zweiten Saisonniederlage am Samstag gegen Aufsteiger VfB Stuttgart (1:4) schon die Rückendeckung in der tiefgreifenden Krise versagt.

Dass Beierlorzer bei der Partie in Berlin noch coachen werde, bestätigte er schon nicht mehr. Der Coach hatte dagegen versichert, schuldlos an dem Wirbel zu sein und «ein ganz konstruktives Verhältnis» mit der Mannschaft zu haben.

Allerdings hatte der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann bereits Zweifel durchblicken lassen, dass Beierlorzers Verhältnis zu den Profis nicht so intakt sei und er den Spielerstreik am vergangenen Mittwoch aus Solidarität gegen die Degradierung von Stürmer Adam Szalai mit verursacht habe.

(L'essentiel/dpa)