Gladbach-​​Talent stirbt mit nur 20 Jahren

Unfassbar traurige Nachrichten aus Deutschland. Bundesligist Borussia Mönchengladbach teilt am Donnerstag mit, dass Jordi Bongard mit nur 20 Jahren sein Leben verloren hat. Der Verteidiger spielte in der U23 der «Fohlen». Bongard starb in der Nacht auf Donnerstag bei einem tragischen Auto-Unfall.

Das Fußball-Talent kollidierte mit einem Lastwagen, nachdem er mit seinem Mercedes aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war. Für Bongard kam jede Hilfe zu spät. Der 44-jährige Fahrer des LKWs wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das hat die Polizei bestätigt.

Borussia trauert um Jordi Bongard. Unser U23-Spieler ist heute Nacht bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Wir drücken seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus und wünschen ihnen viel Kraft.



Jordi wird immer in unseren Gedanken & Herzen sein!

