Lionel Messi verzichtet auf die Hälfte des Gehalts

Bleibt er oder geht er? Was letztes Jahr nach einem klaren Schlussstrich ausgesehen hatte, wandelte sich letztlich zu einer Einigung: Nun scheint klar, dass Superstar Lionel Messi, dessen Vertrag beim FC Barcelona ausgelaufen war, doch bei den Katalanen bleibt. Der 34-Jährige soll einen neuen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, wie diverse Medien berichten.

Damit diese Einigung hatte erzielt werden können, habe der Argentinier eine Gehaltskürzung in Kauf genommen. 50 Prozent soll Messi weniger verdienen. Sein Jahresgehalt soll aber immer noch stolze 50 Millionen Euro betragen. Messi habe in seinem neuen Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 600 Millionen Euro enthalten, heißt es weiter. In seinem am 30. Juni ausgelaufenen Vertrag hatte es eine entsprechende Klausel über 700 Millionen Euro gegeben.

Der Superstar hatte im vergangenen Jahr im Sommer den Verein unter anderem nach einigen Indiskretionen und sportlichen Tiefschlägen verlassen wollen. Dies war an der Ausstiegsklausel und dem Veto des damaligen Präsidenten gescheitert. Bis zum Ende seines bis dato letzten Vertrags mit dem Club, hatten sich beide Seiten nicht auf eine Verlängerung einigen können. Mit 35 Titeln, 672 Toren und 778 Spielen hat Messi bei Barca bereits Geschichte geschrieben.

(L'essentiel/Adrian Hunziker/DPA)