Evras vegane Antwort auf sein Ekel-​​Video

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sein Lachen ist ansteckend. Patrice Evra unterhält seine Fans derzeit vor allem in den sozialen Medien – der frühere Weltklasseverteidiger (u.a. ManUnited und Juventus Turin) ist seit Sommer vereinslos. Immer wieder postet er Videos, die irgendwo zwischen amüsant und skurril anzuordnen sind. Je nach Geschmack halt.

Mal lehnt er sich bei der Fußball-WM 2018 in Russland aus dem Wagen, um mit Passanten zu feiern, mal verlangt er während des WM-Finals zwischen Frankreich und Kroatien von englischen Fußballfans Respekt für seinen Freund Paul Pogba, mal lacht er über sich selber, weil er findet, dass er im Selfie-Modus blöd aussieht. Und meistens hören die Videos mit einem Spruch auf, den der Franzose zu seinem Markenzeichen machen will: «I love this game!»

Am Donnerstag ging der 37-Jährige aber doch etwas zu weit. Anlässlich des Erntedankfests Thanksgiving veröffentlichte er ein Video, in dem er ein rohes Hühnchen schlägt, küsst und ihm das Bein ableckt. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Evra sah sich gezwungen, ein Erklärvideo zu liefern. Er sei etwas weit gegangen, räumt er ein. Um gleich ins nächste Fettnäpfchen zu treten: «Aber jetzt wünschen mir die Leute Salmonellen. Aber Salmonellen sind wie eine Frau: Wenn man sie küsst, kann man gleich sterben, oder kann Durchfall für die nächsten zehn Jahre bekommen.» Anschließend verlangt er Toleranz – schließlich beklage er sich auch nicht, wenn Veganer in seinem Garten sein Gras essen.

Offensichtlich haben es ihm die Veganer angetan. Denn noch Donnerstagnacht postete er eine vegane Version seines Thanksgiving-Videos. Auch die beendet er mit dem Spruch «I love this game» und seinem unvergleichlichen Lachen. Update folgt.

(L'essentiel/fas)