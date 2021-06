Dino Toppmöller folgt Nagelsmann zu den Bayern

Dino Toppmöller wechselt zum FC Bayern München. Wie «Sport1» am Donnerstag berichtet, verlässt der 40-Jährige RB Leipzig und folgt Julian Nagelsmann als Co-Trainer zum deutschen Rekordmeister nach München. Demnach bezahlt der FC Bayern auch für Toppmöller eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich.

Dino Toppmöller war nach seiner aktiven Karriere in Luxemburg Spielertrainer bei RM Hamm Benfica, bevor er als Trainer zu F91 Düdelingen wechselte. Seit der Saison 2020/21 ist er bei RB Leipzig Co-Trainer unter Julian Nagelsmann. Ab kommender Saison leitet er die Trainingseinheiten dann offenbar an der Säbener Straße in München.

(L'essentiel)