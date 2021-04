Flitzer crasht Europa-​​League-​​Viertelfinalspiel

Dichte Lockenpracht, aber keine Klamotten an: Beim Europa-League-Viertelfinale zwischen Granada und Manchester United ist ein Wuschelkopf komplett nackt auf das Spielfeld gerannt – ohne politische Botschaft oder Influencer-Hintergründe.

Ein in der Corona-Pandemie mittlerweile selten gewordenes Bild. So tobte sich der Mann auf dem Spielfeld aus, rutschte im Adamskostüm über den Rasen – und trabte wenig später von den Ordnungskräften begleitet friedlich vom Feld.

Aus sportlicher Sicht hat Ex-Sieger Manchester United gute Chancen, in der Europa League in das Halbfinale einzuziehen. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann das Viertelfinal-Hinspiel beim FC Granada am Donnerstag 2:0 (1:0). Marcus Rashford schloss in der 31. Minute einen Konter nach perfekter Ballannahme zum Führungstor ab, Bruno Fernandes (90. Minute) erhöhte kurz vor Schluss per Foulelfmeter.

(L'essentiel/pip)