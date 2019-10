Türkischer Torwart sieht nach 13 Sekunden Rot

Wenige Sekunden nach Anpfiff schlägt die Verteidigung von Yeni Malatyaspor den Ball nach vorne, um Angreifer Adis Jahovic mit einem hohen Ball zu versorgen. Was dann folgte, kann nur der gegnerische Keeper von Konyaspor, Serkan Kirintili, erklären.

Erst 13 Sekunden sind in der Partie verstrichen, als der 34-jährige Torwart den hohen Ball des Gegners einen Meter außerhalb des Strafraums mit den Händen stoppt. So verwirrt Kirintili bei dieser Szene wirkt, so sicher ist er bei dem, was ihn danach erwartet: Sofort zieht Kirintili, der für die türkische Nationalmannschaft bisher vier Partien bestritt, die Handschuhe aus und läuft in Richtung Katakomben, bevor der Schiedsrichter überhaupt die Rote Karte zücken kann. Das Auswärtsteam Yeni Malatyaspor profitiert von der Überzahl und gewinnt letztlich 2:0.

Weltrekord hält ein Waliser

Kirintili ist mit dem frühen Platzverweis nicht allein. Auch Torwart Preston Edwards von Ebbsfleet United mähte nach einem suboptimalen Rückpass seines Verteidigers den Gegenspieler um und flog wegen Notbremse nach nur zehn Sekunden vom Platz.

Eine Grätsche mit Folgen. (Video: Youtube / Tor Ben)

Den Weltrekord hält laut dem Fußballmagazin 11 Freunde jedoch der walisische Amateurfußballer Lee Todd. Dieser wurde schon nach zwei Sekunden vom Schiedsrichter des Platzes verwiesen, nachdem sich Todd über dessen grellen Anpfiff beschwert hatte.

(L'essentiel/boq)