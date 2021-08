Ajax bricht mit Bob-​​Marley-​​Trikot alle Verkaufsrekorde

«Das Trikot hat sich mindestens viermal mehr verkauft als jedes andere Ajax-Trikot. Das ist einzigartig.» Das sagt der Marketing-Chef von Ajax Amsterdam, Menno Geelen. Seine Freude, sie ist verständlich.

So bricht der niederländische Fußball-Klub mit seinem Ausweichtrikot im Bob-Marley-Design alle klubinternen Verkaufsrekorde. Das schwarze Shirt mit Applikationen und drei Vögeln in den Rastafari-Farben rot, gelb und grün sei in «no time» ausverkauft gewesen, erklärt der Club.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.



Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19