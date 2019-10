Real rettet 2:2-​​Remis gegen Brügge

Beim Champions League-Gruppenspiel gegen Club Brügge mussten die «Königlichen» am Dienstagabend einem 0:2-Rückstand nachlaufen. Dennis hatte den belgischen Vizemeister mit zwei mehr als kuriosen Tore sensationell in Führung gebracht.

In der neunten Minute schoss sich der nigerianische Stürmer mit rechts auf das linke Bein, trickste Real-Keeper Courtois damit ungewollt aus. In der 39. Minute lief Dennis nach einem Modric-Ballverlust alleine auf das «königliche» Tor zu, kam ins Stolpern, flog beinahe über seine Beine, schupfte aber im letzten Moment den Ball zum 2:0 in die Maschen.

Erst nach dem Seitenwechsel wurden die Spanier gefährlich. Kapitän Ramos köpfte in der 55. Minute zum Anschlusstreffer ein. Danach drückte die Elf von Zinedine Zidane. Der Ausgleich gelang allerdings erst in der 85. Minute. Wieder nach einer Standardsituation. Eine Kroos-Flanke köpfte Casemiro zum hochverdienten 2:2-Remis ins Tor.

Kein vorzeitiges «Königsklassen»-K.O.

Damit hält sich Real in der Gruppe A im Aufstiegsrennen, verhindert nach der 0:3-Abfuhr gegen Paris St.-Germain am ersten Spieltag das vorzeitige «Königsklassen»-K.o.

In der Gruppe C erlebte Atalanta Bergamo im ersten Champions-League-Heimspiel den späten Schock, verlor im Ausweichquartier San Siro gegen Schachtjor Donezk mit 1:2. Dabei hatte Zapata die Italiener in der 28. Minute in Front gebracht, Ilicic bereits in der 16. Minute einen Elfmeter verschossen. Doch Moraes (41.) und Solomon (95.) schossen Donezk zum Sieg.

(L'essentiel)