13-​​Jähriger erhält für Selfie mit Depay Stadionverbot

Ein junger Fan war am vergangenen Samstag beim Spiel der Niederlande gegen Montenegro (4:0) auf das Spielfeld gelaufen, um ein Foto mit dem Barcelona-Neuzugang Memphis Depay zu ergattern. Er war in der 89. Minute aufs Spielfeld der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam gelaufen, hatte schnell das Selfie gemacht und war wieder zurück zur Tribüne gesprintet. Danach wurde es aber ungemütlich für den 13-Jährigen – ein Ordner hatte ihn erwischt.

Der niederländische Fußballverband hatte kein Verständnis für das Selfie und verhängte eine harte Strafe gegen den Teenager. Der 13-Jährige wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Euro verurteilt, kassierte außerdem ein fünfjähriges Stadionverbot und kann somit der Oranje-Elf nur noch vor dem Fernseher zuschauen. Immerhin: Eigentlich wäre die Geldstrafe bei 450 Euro gelegen, doch der niederländische Verband zeigte sich gnädig.

Dass der junge Fan ein Foto mit Depay wollte, erstaunt nicht. Der 27-Jährige ist in einer herausragenden Form, hat seit seinem Wechsel zum FC Barcelona zwei Tore und einen Assist gemacht in den ersten drei Ligaspielen. Gegen Montenegro schoss der Nationalelf-Captain zwei der vier Oranje-Tore, beim 6:1 gegen die Türkei erzielte er gar einen Hattrick und einen Assist.

(L'essentiel/wed)