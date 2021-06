Eriksen meldet sich erstmals aus der Klinik

Auf dieses Bild haben alle Fußballfans sehnlichst gewartet: Dänemark-Star Christian Eriksen postet auf Instagram das erste Foto von sich aus dem Krankenhaus: Message: Daumen hoch! Dem 29-Jährigen geht es «den Umständen entsprechend gut», wie er schreibt.

Außerdem bedankt er sich für die vielen Grüße und Nachrichten von überall auf der Welt. «Das bedeutet mir und meiner Familie viel.»

Er werde weiter untersucht, aber er fühle sich ok, so Eriksen weiter. «Ich werde nun die Jungs des dänischen Teams an den nächsten Matches anfeuern. Spielt für ganz Dänemark!», fordert er zum Schluss.

Eriksen war am Samstag im Spiel gegen Finnland kur vor der Pause unvermittelt zusammengebrochen. Der Spieler von Inter Mailand musste noch auf dem Platz reanimiert werden. Die Partie wurde unterbrochen – und rund 90 Minuten später wieder angepfiffen. Eriksen selbst war es gewesen, der seine Teamkollegen aufgefordert hatte weiterzuspielen. Doch der Schock saß wohl zu tief bei den Dänen, sie verloren die Partie 0:1 – und verschossen dabei einen Elfmeter. Das verkam am Samstagabend aber komplett zur Nebensache.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)