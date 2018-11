Paris wuchtet sich zurück ins Rennen

Es gleicht einem Befreiungsschlag, als der Spanier Juan Bernat Paris Saint-Germain in der 13. Minute in Führung schießt. Die Reds aus der Premiere League stehen plötzlich unter Druck und werden kurz von der Pause vom Pariser Superstar Neymar noch weiter in die Defensive gedrängt: 2:0. Das Team von Jürgen Klopp bekommt schließlich kurz vor dem Halbzeitpfiff die Chance, sich mit einem Strafstoß zurück ins Spiel zu kämpfen. Milner verwandelt eiskalt zum 2:1, aber die Engländer haben den Franzosen in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegen zu setzen. Es bleibt beim 2:1. Durch den souveränen 3:1-Sieg von SSC Napoli wird der FC Liverpool gar auf den dritten Platz in der Gruppe C durchgereicht.

Beim BVB Dortmund herrscht weit weniger Druck. Bereits ein Punkt reicht den Schwarz-Gelben zum Weiterkommen. Dementsprechend defensiv gehen sie in der Partie gegen Club Brügge auch zu Werke und retten ein unspektakuläres 0:0 über die Zeit. Für die Belgier ist die Hoffnung in ihrer Gruppe damit gestorben. Schalke 04 hat währenddessen massive Probleme Porto in Schach zu halten. Die Portugiesen brechen immer wieder aus und siegen schließlich 3:1. Beide Mannschaften haben aber weiterhin die Chance in der Gruppe D weiterzukommen.

Der FC Barcelona baute mit seinem 2:1-Sieg gegen PSV Eindhoven seine Spitzenposition in der Gruppe B aus. Auf den Plätzen 2 und 3 liegen Tottenham und Inter Mailand mit jeweils sieben Punkten zur Zeit gleichauf. Hier ist noch alles möglich.

Champions League, Gruppenphase, 5. Spieltag:

Dienstag: AEK Athen – Ajax Amsterdam 0:2 (0:0) ZSKA Moskau – Viktoria Pilsen 1:2 (1:0) AS Rom – Real Madrid 0:2 (0:0) Bayern München – Benfica 5:1 (3:0) Juventus Turin – FC Valencia 1:0 (0:0) Manchester United – Young Boys Bern 1:0 (0:0) Olympique Lyon – Manchester City 2:2 (0:0) TSG Hoffenheim – Schachtar Donezk 2:3 (2:2)

Mittwoch: Atlético Madrid – AS Monaco 2:0 (2:0) Lokomotive Moskau – Galatasaray Istanbul 2:0 (1:0) Borussia Dortmund – Club Brügge 0:0 (0:0) Tottenham Hotspur – Inter Mailand 1:0 (0:0) PSV Eindhoven – FC Barcelona 1:2 (0:0) Paris Saint-Germain – FC Liverpool 2:1 (2:1) SSC Neapel – Roter Stern Belgrad 3:1 (2:0) FC Porto – FC Schalke 04 3:1 (0:0)

(L'essentiel)