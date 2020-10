Gladbach-​​Profi googelt sich, um sich auszuweisen

Das Smartphone macht im privaten wie beruflichen Alltag so vieles leichter – im Notfall gar den Stadioneinlass. Marcus Thuram, der französische Stürmer von Borussia Mönchengladbach, hatte seinen Ausweis vor der Champions-League-Partie gegen Inter Mailand beim Betreten des Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadions nicht zur Hand gehabt. Ein Ordner hat ihm daraufhin den Zutritt verweigert.

Der 23-jährige Offensivmann der Deutschen zückte sein Smartphone, öffnete Google und suchte nach: Marcus Thuram. Dies genügte dem Ordner. So kam der Spieler am Mittwochabend beim 2:2-Remis gegen Inter doch noch zu seinem wohlverdienten Champions-League-Debüt. In der vergangenen Bundesliga-Saison hatte Thuram mit 18 Scorerpunkten in 31 Spielen großen Anteil am Erfolg der Borussen in der heimischen Liga.



(L'essentiel/Tim Zimmermann)