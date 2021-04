Ex-​​Fußballer muss wegen Kokain-​​Schmuggel in Haft

Ein Gericht in der Stadt Sherman in Texas verhängte gegen den 42-jährigen ehemaligen Nationalspieler wegen des Schmuggels von fünf Kilo Kokain in die USA eine elfjährige Haftstrafe. 2020 war Viafara von Interpol-Beamten an die USA ausgeliefert worden. Schon davor bekannte sich der Kolumbianer schuldig.

Der Ex-Nationalspieler soll für das Drogenkartell Cal de Golfo Kokaintransporte in die USA organisiert haben. Mit Schnellbooten sollen größere Kokain-Mengen von Kolumbien aus über Mexiko in die USA gebracht worden sein.

Viafara bestritt in seiner Fußball-Karriere 43 Länderspiele für Kolumbien, spielte einst für Portsmouth und Southampton in der Premier League sowie für Real Sociedad in der höchsten spanischen Liga.

(L'essentiel/red)