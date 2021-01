Gross will Schalkes Negativ-​​Rekord abwenden

Seit 30 Spielen hat der FC Schalke 04 keinen Sieg in der Bundesliga einheimsen können. Falls das Spiel am Samstag gegen Hoffenheim erneut sieglos für die Königsblauen ausgeht, ist das der neue Loser-Rekord: Zuletzt stellte Tasmania Berlin diesen 1966 auf.

Dementsprechend unter Druck steht Schalke-Trainer Christian Gross. Fünf Tage nach Übernahme des Teams stand bei Hertha Berlin die erste Prüfung an, die er mit seinem Team 0:3 in den Sand setzte. Am Freitag ließ der Zürcher in einer Pressekonferenz einen Einblick in seinen Plan gewähren, um Tasmania Berlin den Negativrekord nicht streitig zu machen.

«Die Lage ist angespannt»

Arsenal-Rückkehrer Kolasinac werde am Samstag sein Debüt geben: «Er wird auf der Außenbahn spielen. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ihn im defensiven Mittelfeld einzusetzen, aber das wird die Zukunft zeigen. Er ist eine Persönlichkeit und wir brauchen Persönlichkeiten in der Mannschaft», so Gross, der stark auf den Abwehrspieler zu setzen scheint. «Er hat einen großen Erfahrungsschatz und ist es gewohnt, mit Druck umzugehen. Er ist der, der Spieler mit Durchhängern wieder aufbaut und mitzieht.»

Auf die Frage, wie der Klassenerhalt auch ohne mögliche Wintertransfers zu schaffen sei, antwortet Groß nüchtern: «Die Lage ist angespannt, aber der Glaube ist da. Ich versuche täglich, mit Zuversicht auf die Spieler einzuwirken. Wir brauchen aber bald ein Erfolgserlebnis.» Daraufhin wird Gross direkt auf den Negativrekord angesprochen: «Das wissen wir alle. Wir möchten es aber natürlich abwenden. Grundsätzlich will ich mich nicht mit negativen Sachen beschäftigen. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und an die Zukunft denken.»

Frage an die Statistiker: Gab es jemals eine Mannschaft in der Bundesliga, die schlechter performt hat als @s04 in dieser Saison? — #fckafd (@frauvogelhund) January 2, 2021

Gross braucht die drei Punkte gegen Hoffenheim. Wie aber will er konkret siegen? «Indem wir keine defensiven Fehler machen und die riskanten Pässe in der eigenen Platzhälfte abstellen. Wir müssen weiter an unserer Kompaktheit arbeiten. Und natürlich unsere Effizienz im Sturm steigern.»

Zum Gegner Hoffenheim fügt der 66-Jährige an: «Es ist auffällig, dass sie sich auswärts wohler fühlen als zuhause. Es ist eine sehr spannende Ausgangslage und wir wollen dieses Heimspiel unter allen Umständen gewinnen.»

