Die Zeit von Titz beim HSV ist vorbei

Der deutsche Zweitligist HSV hat seinen Trainer Christian Titz nach nur 18 Spielen gefeuert. Dies vor allem, weil aus den letzten fünf Spielen nur ein Sieg resultierte und weil man in der Offensive kaum mehr zu Torchancen kam.

Titz' Nachfolger steht schon fest, der Posten wird neu von Hannes Wolf übernommen, welcher bis im Januar 2018 beim VfB Stuttgart auf der Bank saß. Er hat Erfahrung im Aufstieg in die Bundesliga, so war es doch auch sein Verdienst, dass der VfB 16/17 in die Bundesliga aufstieg.

(L'essentiel/sda/red)