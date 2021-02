Vater von Reds-​​Torhüter Alisson ist ertrunken

Brasiliens Nationalkeeper Alisson Becker trauert um seinen Vater. Jose Becker ertrank am Mittwochnachmittag im Alter von nur 57 Jahren bei einem Badeunfall. Das bestätigte Doroteo Machado Filho, ein Sprecher der Polizei in Lavras do Sul.

Der Unfall habe sich um 17 Uhr in der Nähe von Beckers Urlaubs-Domizil im Süden Brasiliens ereignet. Nach langer Suche wurde Becker senior, brasilianischen Berichten zufolge, von einem Freund und Mitarbeiter der Familie um Mitternacht gefunden.

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021

Der 28-jährige Alisson Becker hat einen älteren Bruder, Muriel (34), der für Fluminense in der brasilianischen Liga spielt, ebenfalls als Torwart. Beide spielten früher für Internacional. Der Ex-Klub der beiden kondolierte in einem Statement: «Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod Jose Agostinho Beckers erfahren, dem Vater unserer ehemaligen Tormänner Alisson und Muriel.»

Auch Fluminense veröffentlichte ein Statement: «Wir wünschen Freunden und Familien viel Kraft.»

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2021

Alisson Becker erzählte 2018 in einem Interview von seiner «Torwart-Familie»: Der Vater für sein Firmenteam, seine Mutter in der Schule (Handball) und sein Opa als Amateur-Fußballer.

Der viel zu früh verstorbene Jose Becker spielte also in der Entwicklung seiner Söhne und auf ihrem Karriereweg eine entscheidende Rolle. Der Liverpool-Keeper zählt mittlerweile zu den besten seiner Zunft, hatte maßgeblichen Anteil am Champions- und Premier-League-Titel der Reds.

(L'essentiel/sek)