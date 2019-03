FC Bayern feiert Schützenfest gegen Mainz

Angeführt vom Dreifach-Torschützen James Rodríguez hat der FC Bayern München bei der Rückkehr an die Bundesligaspitze die Dortmunder Siegvorlage mit dem nächsten Schützenfest gekontert. Vier Tage nach dem frustrierenden Champions-League-K.o. gegen den FC Liverpool fertigten die Münchner am Sonntagabend einen wehrlosen FSV Mainz mit 6:0 (3:0) ab. Im Fernduell mit dem nach 26 Spieltagen weiterhin punktgleichen BVB erhöhte der deutsche Serienmeister seinen Vorsprung vor der zweiwöchigen Länderspielpause auf sieben Treffer.

Gesamttabelle:



1. Bayern München 26 68:27 60

2. Borussia Dortmund 26 64:30 60

3. RB Leipzig 26 44:20 49

4. Bor. Mönchengladbach 26 45:31 47

5. Eintracht Frankfurt 26 51:30 46

6. Bayer Leverkusen 26 47:40 42

7. VfL Wolfsburg 26 44:39 42

8. Werder Bremen 26 46:38 39

9. 1899 Hoffenheim 26 50:38 38

10. Hertha BSC 26 40:39 35

11. SC Freiburg 26 37:42 31

12. Fortuna Düsseldorf 26 33:50 31

13. FSV Mainz 05 26 27:45 30

14. FC Augsburg 26 37:47 25

15. FC Schalke 04 26 27:44 23

16. VfB Stuttgart 26 26:56 20

17. Hannover 96 26 24:61 14

18. 1. FC Nürnberg 26 19:52 13

«Wir wollten auf jeden Fall heute hier ein gutes Spiel machen und haben uns auch aufgrund des Mittwochs viel vorgenommen», sagte ein zufriedener Thomas Müller bei Sky. «Heute haben wir von Anfang an drückend überlegen dominiert.»

Robert Lewandowski (3. Minute), der herausragende James Rodríguez (33./51./55.), Kingsley Coman (39.) und Alphonso Davies (70.) trafen vor 75 000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena. Für James war es der erste Dreierpack in der Fußball-Bundesliga. Wie beim 5:1 in Gladbach und beim 6:0 gegen Wolfsburg hatten die Bayern erneut leichtes Spiel - das Leistungsgefälle zwischen Bundesliga und Champions-League-Spitze à la Liverpool war wieder eklatant. «Die letzten drei Bundesligaspiele waren eine Duftmarke», sagte Müller. «Wichtig war auch in den letzten drei Spielen, dass wir auch was fürs Torverhältnis getan haben.»

Mainzer wirkten wie Statisten

Schon in den ersten fünf Minuten erspielte sich die von Trainer Niko Kovac auf fünf Positionen umformierte Bayern-Elf mehr Torchancen als insgesamt beim 1:3 gegen Jürgen Klopps taktisch und auch körperlich sehr gut verteidigenden Liverpooler. Eine davon führte zum 1:0: David Alaba durfte ohne Mainzer Gegenwehr flanken, Lewandowski lenkte den Ball bei Saisontor Nummer 18 ungestört von Gegenspieler Alexander Hack ins Tor.

Coman traf später den Pfosten (12.). James prüfte FSV-Torwart Florian Müller (15.). Vor dem zweiten Tor kamen die Mainzer ein wenig ins Spiel, nahmen die Einladung der in dieser Phase nachlässigen Bayern aber nicht an. Levin Öztunali schoss aus der Distanz vorbei (25.).

Umgekehrt sah das anders aus. Wenn die Münchner Stars Spielfreude entwickelten, verkamen die Mainzer Profis zu Statisten. Einen hohen Ball von Joshua Kimmich legte Leon Goretzka gekonnt mit der Brust ab auf James, der mit seinem linken Fuß präzise zum 2:0 abschloss. Coman erhöhte mit feiner Schusstechnik zum 3:0-Pausenstand.

Auch nach der Pause keine Chance

Nach der Pause war im Münchner Regen Schaulaufen des deutschen Meisters angesagt. Der umjubelte James stand sinnbildlich für den Unterschied zwischen der Wirkungslosigkeit gegen Liverpool und einer erfolgreichen Offensivleistung gegen Mainz. Bei seinem zweiten Tor eskortierten den Kolumbianer zwei Gegner in ehrfürchtigem Abstand. Gegen den präzisen Linksschuss ins lange Eck war Müller machtlos.

Die Hoffnung von Gäste-Trainer Sandro Schwarz, mit einem 4-5-1-System die Räume vor dem eigenen Tor zu verdichten, griff überhaupt nicht. Ein Ballverlust von Hack ermöglichte James einen dritten Tor-Streich. Lässig überlupfte er den aus seinem Tor herausstürzenden Müller. Es kam noch schlimmer für die Gäste. Nach Müllers Parade gegen Lewandowski traf der eingewechselte Davies beim Nachschuss. Für den 18 Jahre jungen Kanadier, der in München ein Großer werden will, war es beim fünften Teilzweieinsatz in der Bundesliga die Tor-Premiere.

26. Spieltag:

Freitag, 15.03.2019: Bor. Mönchengladbach - SC Freiburg 1:1 (1:1)

Samstag, 16.03.2019: FC Schalke 04 - RB Leipzig 0:1 (0:1) VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1) FC Augsburg - Hannover 96 3:1 (0:1) VfL Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf 5:2 (1:1) Hertha BSC - Borussia Dortmund 2:3 (2:1)

Sonntag, 17.03.2019: Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:3 (0:2) Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0) Bayern München - FSV Mainz 05 6:0 (3:0)

(L'essentiel/dpa)