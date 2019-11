Leverkusen schlägt Atlético Madrid mit 2:1

Die Leverkusener hatten in dieser Saison noch nicht viel Grund zum Jubeln. Aber am 4. Spieltag der Gruppe D hatten die Männer der Werkself dann endlich mal die Gelegenheit zum Jubeln. Vor heimischer Kulisse konnte Bayer einen 2:1 Vorsprung über die Zeit retten. Damit ist Bayer zwar immer noch Letzter in der Gruppe, durch die Niederlage des Lok Moskau gegen Juventus Turin sind die Deutschen jetzt allerdings punktgleich mit den Drittplatzierten aus Russland.

Die Gäste aus Madrid spielten in der ersten Hälfte eher zurückhaltend. Leverkusen konnte aber aus dieser Ausgangslage keinen Vorteil ziehen. Die Hausherren agierten über weite Strecken ideenlos und so sorgte auch ein Eigentor der Gäste in der 41. Minute für die Pausenführung der Werkself. Thomas Partey war der Unglücksrabe der im Anschluss einer Ecke für Bayer – Oblak im Tor der Madrilenen konnte mit den Fäusten klären – eine Flanke von Bayers Aranguiz unbedrängt ins eigene Tor köpfte.

Mit unveränderten Aufstellungen ging es dann in den zweiten Spielabschnitt. In der 55. Minute konnte Leverkusens Volland dann zum 2:0 erhöhen. Er war an diesem Tag der Vertreter von Kapitän Lars Bender, der verletzt ausfiel. Kurz vor Schluss der Partie zeigte der Schiedsrichter dann dem Leverkusener Nadiem Amiri die Rote Karte. Aber der 84. Minute mussten die Deutschen in Unterzahl gegen die wütenden Madrilenen bestehen. In der Nachspielzeit gelang dann Atlético der Anschlusstreffer, Morata erzielte das 2:1. Leverkusen stand tief, mauerte und konnte mit etwas Glück die ersten drei Punkte der Champions-League-Saison einfahren.

