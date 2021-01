Messi kostet Barcelona halbe Milliarde

Es sind gewaltige, exorbitante Zahlen, welche die spanische Zeitung El Mundo am Sonntag enthüllt: 555.237.619 Euro, eine halbe Milliarde – so viel hat Lionel Messi den FC Barcelona in den letzten vier Spielzeiten gekostet. Das Blatt veröffentlicht ein 30-seitiges Dokument, unterschrieben von Messi, dem damaligen Präsidenten, Josep Maria Bartomeu, dem ehemaligen Vizepräsident für Sport und dem damaligen CEO Barcelonas.

Darin ist ersichtlich, wie eine solche, für Normalsterbliche unvorstellbare Zahl, zustande kam: Netto-Gehalt, eine Reihe an unveröffentlichten Boni in Millionenhöhe, Bildrechte, Zulagen und mehrere Prämien, die vom Erreichen verschiedener Ziele abhängen, schmücken den Monster-Vertrag des argentinischen Superstars. Zudem soll Messi 2017 für die Erweiterung seines Arbeitsvertrages eine Prämie von knapp 100.000.000 Euro erhalten haben. Nach Abzug der Steuern verdient der Ausnahmekönner also 210.000 Euro - pro Tag. Sein Vertrag läuft noch bis zum Ende der Saison 2020/21.

Es ist zwar auch Messis Verdienst, dass der FC Barcelona zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vereinen der Welt gehört, dass ihm 2017 aber ein solcher Vertrag angeboten wurde, trägt massiv dazu bei, dass der Klub finanziell vor dem Aus steht: Der Schuldenberg des Traditionsvereins ist bereits auf über 1,1 Milliarden angewachsen. Auch deshalb wird über eines Verkauf des 33-Jährigen spekuliert, um den Bankrott abzuwenden.

(L'essentiel/Vincent Vogler)