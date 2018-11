Marseille blamiert sich mit zwei Eigentoren

Ptdrrr au cas où vous avez pas vu le but csc de Gustavo c’est cadeau #SGEOM pic.twitter.com/hweOveZlco — Martin (@martinmorville) 29 novembre 2018

Frankfurt feiert die nächste Europa-Party! Nach dem 4:0 gegen Olympique Marseille am Donnerstag, dem fünften Sieg in Folge in der Europa League, schwärmte selbst der sonst eher zurückhaltende Eintracht-Trainer Adi Hütter in höchsten Tönen. «Wir haben wieder ein absolutes Spektakel erleben dürfen. Olympique Marseille mit 4:0 aus dem Stadion zu schießen, ist schon etwas Besonderes», lobte der Österreicher seine Mannschaft für den Gala-Auftritt gegen den kläglich gescheiterten Vorjahresfinalisten.

Bezeichnend für das OM-Debakel: Ex-Bayern-Spieler Luiz Gustavo (17.) und Bouna Sarr (63.) schossen den Ball ins eigene statt ins gegnerische Tor. Gustavos Schnitzer kam besonders kurios zustande: Der Brasilianer wurde von mehreren Frankfurtern unter Druck gesetzt und passte, ohne aufzuschauen, zurück zu Torwart Yohann Pelé. Doch der stand statt im Tor rechts an der Grenze des Fünfmeterraums – so kullerte der Ball ins Netz.

Ein Eigentor-Doppelpack gelang am Donnerstag übrigens auch F91 Düdelingen, das trotz starker Leistung 2:5 beim AC Milan verlor. Im Gegensatz zu Olympique Marseille durften die Luxemburger mit erhobenen Köpfen vom Platz gehen.

VİDEO | Luiz Gustavo’yu kıskanan Bouna Sarr, kendi ağlarını havalandırıyor. pic.twitter.com/w3ZJahJrdv — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) 29 novembre 2018

(L'essentiel)