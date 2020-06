Virgil Van Dijk hat bereits sein Testament gemacht

Bereits mit 20 Jahren formulierte der Niederländer seinen letzten Willen. Grund dafür war ein medizinischer Notfall, bei dem er knapp mit dem Leben davonkam. Er erlitt 2012 einen Blinddarmbruch, dazu eine Blinddarm- und Bauchfellentzündung sowie eine Niereninfektion. Seine Mutter rettete ihm damals das Leben, als sie ihn bei einem Besuch schwer mitgenommen vorfand und ins Krankenhaus brachte. Nach einer Notoperation konnte er seine Karriere fortsetzen, er war gerade erst beim FC Groningen durchgestartet.

«Das Einzige, was ich sehen konnte, waren Schläuche, die aus mir herausschauten», erinnert sich Van Dijk. «Mein Körper war kaputt und ich konnte nichts tun. In solch einem Moment gehen einem die schlimmsten Gedanken durch den Kopf. Mein Leben war in Gefahr. Meine Mutter und ich beteten zu Gott und sprachen über mögliche Szenarien. Dann musste ich Papiere unterschreiben. Es war eine Art Testament», wird der Niederländer in der Daily Mail zitiert. Im Testament setzte er fest, dass seine Mutter einen Teil seines Vermögens erben würde.

Hoffnung auf Liverpool-Titel lebt

Doch Van Dijk überlebte. Er wechselte 2013 auf die Insel, zuerst zu Celtic Glasgow, danach zu Southampton (2015) und schließlich zu Liverpool (2018), wo er unter Coach Jürgen Klopp zum Abwehrchef aufstieg. Der Kult-Trainer spricht von Van Dijk als «Mentalitätsmonster», was wohl auch an den Erfahrungen in der Vergangenheit liegt. Jetzt hoffen die beiden, mit Liverpool erstmals seit 30 Jahren den Meistertitel in der Premier League holen zu können. Der Spielbetrieb in England wird am 17. Juni fortgesetzt.

(L'essentiel/ah)