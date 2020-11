Napoli-​​Spieler laufen in Maradona-​​Trikots aufs Feld

In honor of Diego. pic.twitter.com/jcz6V7KL7i — Italian Football TV (@IFTVofficial) November 26, 2020

In Andenken an Diego Maradona liefen alle Spieler von Napoli am Donnerstagabend vor dem Europa-League-Match gegen NK Rijeka mit der Nummer 10 auf dem Rücken und dem Namenszug des Argentiniers ins Stadion ein. Vor dem Anpfiff gab es zudem eine Schweigeminute für Maradona, dessen Bild auf der Anzeigetafel des leeren Stadions zu sehen war.

Vor dem Stadion hatten sich zahlreiche Fans versammelt und ihren früheren Captain noch einmal gefeiert. Acht Jahre hatte Maradona für den süditalienischen Club gespielt. Bei keinem anderen Verein stand er in seiner Profi-Karriere länger unter Vertrag. Mit Napoli gewann Maradona zwei Mal den Titel in der italienischen Serie A (1987 und 1990) sowie den Uefa-Pokal 1989. Der Argentinier starb am Mittwoch im Alter von 60 Jahren.

Die Nummer 10 wurde zum Spielbeginn natürlich abgelegt, alle Akteure spielten mit ihren eigenen Nummern. Napoli ging gegen Rijeka, den ehemaligen Verein von Nationalspieler Mario Gavranovic, in der ersten Halbzeit in Führung, weil ausgerechnet der Italiener Armando Anastasio ein Eigentor erzielte. 15 Minuten vor Schluss legte der Mexikaner Hirving Lozano nach, Napoli siegte 2:0.

