Zieht Lucas Hernandez die Lederhosen an?

El equipo alemán pagará los 80 millones de su cláusula de rescisión para que sea una de las piezas esenciales de su nuevo proyecto https://t.co/TbiJNXtLZO — MARCA (@marca) 19. Dezember 2018

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München ist auf der Suche nach einer namhaften Verstärkung nach Informationen der spanischen Zeitung Marca fündig geworden. Demnach sollen die Bayern unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Weltmeisters Lucas Hernandez von Atletico Madrid stehen - und für den Abwehrspieler angeblich die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro bezahlen.

Die Marca berichtet weiter, dass der Transfer bereits im Winter über die Bühne gehen soll. In München soll Hernandez einen Vierjahresvertrag erhalten.

Dementi aus Madrid

Atletico-Präsident Enrique Cerezo dementierte die Meldung jedoch in einer ersten Reaktion. «Momentan ist Lucas Hernandez Spieler von Atletico, und er will hier bei uns weitermachen», wird Cerezo vom spanischen Sportportal Sportyou zitiert: «Ganz ehrlich: Mir ist das Angebot von Bayern nicht bekannt. Und auch nicht, dass sie die 80 Millionen Ausstiegsklausel zahlen. Wir bauen eine Mannschaft auf und verkaufen nicht.»

Der 22-jährige Hernandez kann in der Verteidigung zentral und links eingesetzt werden. Allerdings hat der Franzose seinen Vertrag in Madrid erst im Juni bis 2024 verlängert. Hernandez spielt seit 2014 für Atletico, er wurde 2018 Europa-League-Sieger. Im Finale der WM in Russland im Sommer spielte er gegen Kroatien (4:2) durch.

(L'essentiel/afp)