Scheich zahlt Fans Reise zum Finale der Königsklasse

Beide Mannschaften dürfen je 6000 Zuschauer mit ins Stadion bringen. Für Manchester City geht es um den ersten Champions-League-Titel der Klubgeschichte. Besitzer Scheich Mansour erfreut die Fans der Truppe von Pep Guardiola im Vorfeld mit einer netten Geste: Die Reisekosten nach Portugal werden vom Klub übernommen.

His Highness Sheikh Mansour will fund the flight and transfer costs for the Official Club trip to the #UCLfinal in Porto at the end of the month



#ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/FxFwnS5WJB