Tottenham entlässt Trainer Espirito Santo

Der englische Premier-League-Club Tottenham Hotspur hat Trainer Nuno Espírito Santo nach nur zehn Spieltagen wieder freigestellt. Das teilte der Londoner Verein am Montag mit. Damit zog der Champions-League-Finalist von 2019 die Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart. Mit 15 Punkten sind die Spurs nur Tabellenachter, am Samstag gab es eine 0:3-Pleite gegen den ebenfalls kriselnden Rekordmeister Manchester United. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Der Portugiese Espírito Santo – zuvor erfolgreich als Coach bei den Wolverhampton Wanderers tätig – hatte erst zu Saisonbeginn das Traineramt bei den Spurs übernommen.

Als möglicher Nachfolger wird der Italiener Antonio Conte gehandelt. Laut italienischen Medienberichten, soll er bereits am Montagabend mit dem Privatjet einfliegen, um Verhandlungen zu führen. Tottenham Hotspur muss am Donnerstag in der Conference League gegen Vitesse antreten. Wer dann an der Seitenlinie stehen wird, ist noch unklar.

(L'essentiel/ape)