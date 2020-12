Trainer Urs Fischer verlängert bei Union Berlin

Erfolgscoach Urs Fischer bleibt bei Union Berlin: Er hat seinen Vertrag, der zum Saisonende ausgelaufen wäre, beim Bundesliga-Club verlängert. Wie lange der neue Kontrakt gültig ist, haben die Berliner nicht kommuniziert.

Fischer übernahm Union Berlin zur Saison 2018/19 und führte das Team zum ersten Mal in der Geschichte sogleich in die 1. Bundesliga. Auch in der höchsten Spielklasse konnte sich das Team des 54-Jährigen behaupten und feierte mit Platz 11 in der Abschlusstabelle den souveränen Klassenerhalt.

Früher bei Basel und Thun

In der laufenden Saison läuft es gar noch besser: Fischer führte das Team in zehn Runden bereits zu 16 Punkten und auf den sechsten Zwischenrang, was einem Europa-League-Platz entspricht.

«Die Entscheidung, Urs Fischer zu verpflichten, hat sich für den 1. FC Union Berlin als goldrichtig erwiesen. Gemeinsam mit seinem Trainerteam trägt er entscheidend dazu bei, unseren Verein in der Bundesliga zu etablieren und unsere Mannschaft weiterzuentwickeln. Wir schätzen Urs Fischer als Menschen, der wunderbar zu Union passt und als hervorragenden Trainer, mit dem wir gerne länger zusammenarbeiten möchten», wird Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin, in der Mitteilung zitiert.

Fischer sagt: «Ich habe mich bei Union von Anfang an wohlgefühlt und tue das bis heute.»

(L'essentiel/Laura Inderbitzin)