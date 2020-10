Carzaniga ersetzt Strasser beim Swift Hesperingen

Wie der FC Swift Hesperingen am Donnerstagmittag in einer Pressemitteilung mitteilte, wird Pascal Carzaniga Jeff Strassers Nachfolger. Strasser, ehemaliger luxemburgischer Nationalspieler, ist am Dienstag von seinem Amt zurückgetreten ist.

Der 49-jährige französische Techniker hat vor Swift bereits drei verschiedene Vereine in der BGL Ligue trainiert: FC Differdingen 03 (vom 1. Juli 2016 bis 9. April 2018), Progrès Niederkorn (vom 2. Oktober 2015 bis 30. Juni 2016) und F91 Dudelange (vom 1. Juli 2013 bis 28. Mai 2014).

Auch in der Großregion war Carzaniga ebenfalls schon als Trainer tätig. Vom Juli 2008 bis zum 30. Juni 2013 machte er seine Trainerausbildung beim CSO Amnéville. Seine Trainerkarriere startete er beim FC Bleid, einem Club der Gemeinde Virton, Belgien, der inzwischen nix mehr existiert.

(fl/L'essentiel )