Fifa-​​Berater wollen alle zwei Jahre eine Fußball-​​WM

Die Technische Beratungsgruppe des Weltverbands Fifa schlägt offiziell die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaften alle zwei Jahre vor. «Was wir vorschlagen, ist eine Neuordnung der Turniere der Konföderationen», sagte Fifa-Direktor Arsène Wenger am Donnerstag während einer Pressekonferenz.

Der einstige Toptrainer war zuvor in Doha mit etlichen Ex-Stars des Weltfußballs zusammengekommen. Zu der Beratungsgruppe gehören auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann sowie Rio-Weltmeister Sami Khedira.

Widerstand kommt aus Europa

Dem Vorschlag zufolge sollen die Änderungen nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit erstmals 48 Nationen greifen. 2027 würden dann die Turniere der Konföderationen ausgerichtet werden, also auch die Europameisterschaft, die im jetzigen Modus erst 2028 wieder auf dem Kalender stünde. Die EM 2024 wird in Deutschland ausgerichtet. 2028 würde dann erneut eine WM gespielt werden.

FIFA President Gianni Infantino: “We’re consulting players and clubs from all over the world as well as FIFA's 211 member associations, and fans. They all have an equal right to be listened to. This is about democracy and we respect all voices.”



More: https://t.co/9QQVHARYLm pic.twitter.com/NdzKIjzB6s — FIFA Media (@fifamedia) September 8, 2021

Der Fifa-Kongress hatte im Mai eine entsprechende Machbarkeitsstudie für das Männer- und Frauen-Turnier auf den Weg gebracht, die aus Saudi-Arabien angeregt worden war. Unterstützung hatte der Fifa-Plan unter anderem aus Afrika erhalten - in Europa regt sich dagegen enormer Widerstand, auch in der Fußball-Bundesliga.

Formal public opposition to FIFA President Infantino’s push for biennial World Cups from FIFA VP & UEFA President Ceferin speaking at European Club Association meeting.



(While he says more isn’t always better, of course the CL is getting more games as it stands from 2024) pic.twitter.com/KrCF4BMYIQ — Rob Harris (@RobHarris) September 6, 2021

(L'essentiel/DPA )