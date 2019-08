Leipzig besiegt blasse Frankfurter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Hängepartie um den Leipziger Timo Werner hat eine unerwartete Wendung genommen. Was zunächst die Bild und der Kicker übereinstimmend vor dem Spiel meldeten, wurde kurz vor Anpfiff durch den Verein bestätigt. Der 23-jährige Stürmer hat seinen auslaufenden Vertrag nun doch verlängert. Zuvor wurde er immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Auf der Homepage des Clubs wird RB-Geschäftsführer Mintzlaff zitiert: «...freuen uns, dass Timo weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft bleibt.»

Werner unterstrich dann auch in der 10. Spielminute seine herausragende Wichtigkeit für die Mannschaft, als er nach einem Eckball die Kopfballverlängerung von Poulsen zum 1:0 nutzte. Danach hatte Leipzig mehr vom Spiel, aber echte Highlights blieben aus. Mit der Führung für Leipzig ging es dann auch in die Kabine.

Auch in der zweiten Halbzeit konnten sich die Frankfurter nicht wirklich steigern. Yussuf Poulsen besorgte dann in der 80. Minute mit einem Volleyschuß aus zehn Metern das 2:0. Kurz vor Schluß erzielte Paciência noch den Anschlußtreffer für die Hessen und brachte noch einmal Spannung in die Partie. Aber auch nach sechs Minuten Nachspielzeit blieb es beim 2:1 für Leipzig.

(L'essentiel/dpa)