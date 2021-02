Neymar will nicht mehr «Heulsuse» genannt werden

Bittere Nachrichten für Fußball-Superstar Neymar: Kurz vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen seinen ehemaligen Verein Barcelona muss der Brasilianer ausgerechnet im Cup-Spiel gegen den Zweitligisten SM Caen verletzt ausgewechselt werden. Diagnose: Adduktorenverletzung. Prognose: bis zu vier Wochen Ausfall.

Der 29-Jährige ist frustriert. Kein Wunder, kam er doch erst gerade zurück von einer Knöchelverletzung. Seinem Frust lässt er nun auf den sozialen Medien freien Lauf:

«Die Trauer ist groß, der Schmerz immens und das Weinen konstant. Wieder einmal werde ich eine Pause einlegen von dem, was ich im Leben am meisten liebe, nämlich Fußballspielen», schreibt Neymar auf Instagram. Er kann sich nicht erklären, wo der Hund begraben liegt: «Manchmal stört mich mein Spielstil, weil ich dribble und ständig hängen bleibe. Ich weiß nicht, ob das Problem an mir liegt oder daran, was ich auf dem Spielfeld mache. Das macht mich wirklich traurig.»

«Er muss geschlagen werden»

Dann wird der brasilianische Nationalspieler sogar angriffig: «Es macht mich wirklich traurig, wenn ich mir von einem Spieler, Trainer oder Kommentator oder dem Schwanz Nummer vier (wahrscheinlich eine Anspielung auf Caens Spieler mit der Nummer vier, d. Red.) Dinge anhören muss wie: ‹Der muss geschlagen werden›, ‹Heulsuse›, ‹Göre› oder ‹verwöhnt›.»

Den Post schließt Neymar ab mit dem Satz «Ehrlich gesagt macht mich das traurig und ich weiß nicht, wie lange ich das aushalte, ich möchte einfach nur glücklich sein und Fußball spielen. NICHTS MEHR.»

