Bayer Leverkusen fegt Frankfurt vom Platz

Bayer Leverkusen hat im Kampf um die Champions-League-Plätze ein spektakuläres Achtungszeichen gesetzt und Eintracht Frankfurt einen herben Dämpfer verpasst. Das Team von Trainer Peter Bosz zeigte zum Abschluss des 32. Spieltags eine Fußball-Show und besiegte den Europa-League-Halbfinalisten aus Hessen mit 6:1 (6:1). Durch den Erfolg rückte Leverkusen in der Bundesliga-Tabelle auf Rang fünf vor, zog nach Punkten mit den viertplatzierten Frankfurtern gleich und liegt nur noch fünf Tore hinter der Mannschaft von Coach Adi Hütter. Das Rennen um die noch nicht vergebenen Europapokalplätze ist extrem eng: Zwischen Rang vier und Rang acht liegen nur drei Punkte.

Gesamttabelle:



1. Bayern München 32 83:31 74

2. Borussia Dortmund 32 76:42 70

3. RB Leipzig 32 62:27 65

4. Eintracht Frankfurt 32 59:41 54

5. Bayer Leverkusen 32 63:50 54

6. Bor. Mönchengladbach 32 51:40 52

7. VfL Wolfsburg 32 54:46 52

8. 1899 Hoffenheim 32 68:47 51

9. Werder Bremen 32 55:48 47

10. Fortuna Düsseldorf 32 45:61 41

11. Hertha BSC 32 44:49 40

12. FSV Mainz 05 32 40:55 37

13. SC Freiburg 32 41:57 33

14. FC Augsburg 32 47:59 32

15. FC Schalke 04 32 36:54 31

16. VfB Stuttgart 32 29:70 24

17. 1. FC Nürnberg 32 25:59 19

18. Hannover 96 32 27:69 18

Schalke 04 hatte bereits am frühen Nachmittag die letzten theoretischen Zweifel am Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga beseitigt. Durch das 0:0 gegen den schon zuvor geretteten FC Augsburg konnten die Königsblauen bei sieben Punkten Vorsprung im Saison-Endspurt vom VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang nicht mehr eingeholt werden. Vor 59.841 Zuschauern zeigten beide Mannschaften eine weitgehend ereignisarme Partie. In der Schlussphase vergab Schalke allerdings einige gute Möglichkeiten zum Sieg.

Der SC Freiburg hatte auch das siebte Spiel in Serie nicht gewonnen, darf aber dennoch den Verbleib in der Fußball-Bundesliga feiern. Das Team von Trainer Christian Streich erkämpfte sich am Sonntag trotz langer Unterzahl ein glückliches 1:1 (1:1) gegen Fortuna Düsseldorf – die Freiburger hatten schon tags zuvor von der Niederlage des VfB Stuttgart profitiert und können trotz der Negativserie nicht mehr auf den Relegationsplatz zurückfallen.

32. Spieltag:



Freitag, 03.05.2019:

FSV Mainz 05 - RB Leipzig 3:3 (1:2)



Samstag, 04.05.2019:



Bayern München - Hannover 96 3:1 (2:0)

Bor. Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 2:2 (0:1)

Hertha BSC - VfB Stuttgart 3:1 (2:0)

VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)

Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:2 (0:2)



Sonntag, 05.05.2019:



FC Schalke 04 - FC Augsburg 0:0 (0:0)

SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:1)

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 6:1 (6:1)



(L'essentiel/dpa)