Fußballer zeugt 3 Kinder mit 3 Frauen – in 6 Wochen

Saido Berahino, Stürmer des englischen Fußballclubs Stoke City, hat in sechs Zweitliga-Spielen erst ein Tor erzielt. Privat ist er aber treffsicherer: Von Mai bis Juli wurden seine drei Kinder geboren – und das von drei verschiedenen Frauen.

Die etwas andere Patchwork-Familie wurde mit der Geburt des ersten Kindes am 30. Mai gegründet. Mutter des kleinen Costa ist Berahinos damalige Verlobte Stephania Christofourou. Am 17. Juli kam das nächste Kind zur Welt, allerdings war es Berahinos Ex-Freundin und Instagram-Model Chelsea Lovelace, die Tochter Aniya Marie gebar.

Zwei Babys kamen im gleichen Krankenhaus zur Welt

Nun meldet sich jedoch noch eine Frau, die den Profi-Kicker als Vater ihres Kindes zur Verantwortung zieht. Dabei handelt es sich um eine 28-jährige Jugendfreundin Berahinos. Sie ist sicher, dass nur er der Vater ihres am 15. Juli geborenen Kindes sein kann. Aus rechtlichen Gründen ist ihr Name nicht bekannt. Sie soll derzeit mit Berahino und seiner Anwältin in Kontakt stehen.

Brisant: Laut der britischen Sun sollen Baby Nr. zwei und drei im selben Krankenhaus, dem Manor Hospital im englischen Walsall, geboren worden sein – und das im Abstand von lediglich zwei Tagen.

Berahino hat also auch abseits des Platzes einiges zu tun. Finanzielle Probleme sollten ihm die Vaterschaften nicht bereiten. Bei Stoke City kassiert er immerhin 78.000 Euro pro Woche.

(L'essentiel)