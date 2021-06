Arnautovic entschuldigt sich für Ausbruch

In der 89. Minute hatte der China-Legionär den Ball zum 3:1 über die Linie gerollt. Anstatt zu jubeln allerdings wild gestikulierend in Richtung Ezgjan Alioski – dem ehemaligen Schaffhausen- und Lugano-Profi – geschimpft. Serbische Medien hatten dabei eine Beleidigung der Mutter des Spielers erkannt. Dem widersprach Arnautovic heftig. Via Instagram entschuldigte sich der 32-jährige Stürmer kurze Zeit später bei allen Albanern und Mazedoniern.

Er stehe für Diversität

«Gestern hat es hitzige Wortgefechte gegeben, die in der Emotion des Spiels entstanden sind. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Vor allem bei meinen Freunden aus Nordmazedonien und Albanien», schrieb der ÖFB-Teamspieler in seiner Instagram-Story.

Und wurde danach noch einmal deutlich: «Ich möchte eines klar sagen: Ich bin kein Rassist. Ich habe Freunde in so gut wie jedem Land und ich stehe für Diversität. Das weiß jeder, der mich kennt.» Abschließend entschuldigte sich Arnautovic noch auf Mazedonisch und Albanisch.

Der Fußballverband von Nordmazedonien hat eine Bestrafung Arnautovics verlangt. Der Verband teilte mit, er habe ein offizielles Schreiben an die Uefa gerichtet, «in dem wir die schärfste Strafe für den österreichischen Nationalspieler» fordern. Man sei immer «gegen Nationalismus, Diskriminierung und alle anderen Formen von Beleidigungen und Ausbrüchen, die nicht im Sinne des Fußballs und der Werte stehen, für die wir alle zusammenstehen». Man werde immer aufstehen und die Interessen und Würde der mazedonischen Nationalspieler verteidigen, wo immer sie auftreten würden.

(L'essentiel/heute.at/hua/dpa)